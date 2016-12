NDR 21:00 bis 21:45 Magazin mareTV Abu Dhabi - Das Inselreich der Scheichs D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Emirat Abu Dhabi wurde auf einer Insel gegründet, umgeben von einem Mangrovengürtel. Inzwischen, viele Wolkenkratzer und künstlich aufgeschüttete Inseln später, ist die Stadt zu einer der modernsten Metropolen der Welt geworden. Nathalie Staelens sorgt dafür, dass die Meeresbewohner bei diesem Turbowachstum nicht ihren Lebensraum verlieren. Die belgische Umweltingenieurin kümmert sich darum, dass die Karettschildkröten auf Saadiyat Island umgesiedelt werden. Dafür spannt sie sogar die Rettungsschwimmer mit ein. Bei jedem Anruf weiß sie: Schildkröte safe! Mohammed Hamid kommt kurz vor Sonnenaufgang mit seinem Minitransporter in der Oase von Al Ain an. Auf der Ladefläche drängen sich ein Dutzend Dromedare. Mohammed will sie verkaufen: auf dem größten Kamelmarkt der gesamten Emirate. Bis zu 1.000 Tiere wechseln hier täglich den Besitzer. Gefeilscht wird, bis die Sonne wieder untergeht. Noch begehrter sind die Tiere, die Abdullah Alnher zwischen den Kamelboxen handelt: Falken! Für Emirati das Statusymbol Nummer eins, noch vor Auto, Jacht & Co. Abdullah verkauft seine Falken aus einer wackeligen Bretterbude heraus. Aber seine Kunden erkennen einen "gefiederten Rohdiamanten" auch im stickigen Halbdunkel. Einer der letzten traditionellen Orte in Abu Dhabi-Stadt ist der Dhau-Hafen. Allerdings sind nur die hölzernen Boote arabisch, die Fischer selbst wie Rameshbay Tandl kommen aus Indien. Rameshbay und seine Brüder kämpfen direkt gegenüber der Skyline täglich um ihre Existenz. Sie haben keine feste Unterkunft, sondern essen und schlafen auch auf ihrer Dhau. Was vom kargen Gewinn übrig bleibt, schicken sie nach Hause zu ihren Familien. Wie ein Märchen wird den Fischern wohl der Luxus im Hotel Emirates Palace vorkommen: 14.000 Euro kostet eine Suite pro Nacht. Hier hat jede Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate eine komplette Etage für sich. Und dazu jeweils ein Heer von Hotelangestellten, die versuchen, alles, wirklich alles möglich zu machen. Da gehört die Beautygesichtsmaske aus Blattgold noch zu den kleineren Herausforderungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: mareTV Regie: Till Lehmann