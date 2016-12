NDR 18:15 bis 18:45 Dokumentation Typisch! Der Pistenkönig D 2015 2016-12-05 11:40 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Michael Sulies ist ein echter "Waldbursche", groß gewachsen, kräftig gebaut und kerngesund, mit blonder Mähne und einer großen Portion Humor. Der gebürtige Hahnenkleer ist Forstwirt im Oberharz. Tief im Wald des Odertals steht sein Haus: braune Balken, kleine Fenster, spitzes Giebeldach. Das Odertal im Nationalpark ist sein Zuhause. Zusammen mit seiner Frau Sylke und Sohn Jonas lebt der Forstwirt abgeschieden und weit entfernt von der nächsten Ortschaft. Gerade deshalb hält die gesamte Familie fleißig Kontakt zur Außenwelt. "Wir fahren zum Einkaufen nach Braunlage, Bad Lauterberg oder Clausthal. Wir machen mit unseren Freunden jeden Monat einen Pärchen-Kochabend. Jonas spielt Volleyball im Verein und Sylke trainiert seine Mannschaft. Da wird uns schon nicht langweilig", lacht Michael Sulies, den viele Touristen auch als den "Oberharzer Kettensägenschnitzer" kennen. Michael Sulies ist beim Nationalpark angestellt, im Sommer als Holzfäller, oder besser: als Forstwirt, im Winter fährt er die Pistenraupe. Zwischen November und Mai ist er auf den Waldwegen unterwegs und drückt den Schnee fest für die Skilangläufer. Vor allem nachts muss er raus, tagsüber schieben sich die Touristen quer durch den Wald. Nach Einbruch der Dunkelheit geht es für ihn los, dann muss er hoch zum Torfhaus, da parkt seine Raupe. Bis zu elf Stunden liegen dann vor ihm, meistens allein, es sei denn, sein Sohn Jonas begleitet ihn. Michael Sulies mag den Winter, auch wenn der hier oben im Harz arktisch kalt sein kann. Darum hat er auch den historischen Kamin seines Hauses zu einem echten Kachelofen umgebaut. Nach getaner Arbeit wärmt er sich hier gerne auf. Australian Shepherd Rüde Keks leistet ihm dann Gesellschaft. Seine Frau und sein Sohn schlafen meist noch, wenn Michael Sulies Feierabend bzw. Feiermorgen macht. Er wartet dann immer noch, bis seine Frau wach wird und trinkt eine Tasse Kaffee mit ihr. Um acht Uhr muss Sylke Sulies dann aus dem Haus. Die gelernte Hauswirtschaftsmeisterin arbeitet im Schullandheim Torfhaus. Jonas will in Vaters Fußstapfen treten, wenn er mit der Schule fertig ist. Diese "Typisch!"-Folge zeigt ein "Harzer Eigengewächs", das mit Frau und Sohn mitten im Wald lebt und alles andere als ein weltfremder Einsiedler ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Typisch! Regie: Christian Leunig