NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 634 Entscheidung fürs Leben D 2014 Untertitel HDTV Live TV Merken Klaas Hinrichsen, ein Kapitän a. D., bricht im Hausflur vor Schwester Yvonnes Wohnungstür zusammen. Er wird unter Lebensgefahr in die Sachsenklinik eingeliefert. Klaas weicht jeder Frage nach seinen persönlichen Lebensumständen aus, was dem behandelnden Arzt Dr. Martin Stein eine genaue Diagnose erschwert. Erst nach und nach formt sich ein Bild, und es wird klar, dass der harsche Seebär durch ein Erlebnis schwer traumatisiert zu sein scheint. Martin folgt einer außergewöhnlichen diagnostischen Spur: Hinrichsen könnte an einem Gebrochenes-Herz-Syndrom leiden. Als Martin das dem Patienten unterbreitet, will der entlassen werden. Klaas Hinrichsen führt Martin sowohl medizinisch als auch moralisch immer mehr an seine Grenzen. Schwester Yvonne und Olaf Beck sind glücklich. Doch die Fernbeziehung wirft zunehmend kleine Schatten. Nun soll Olaf beruflich für ein Jahr nach Dubai und möchte unbedingt, dass Yvonne ihn begleitet. Sie kann sich aber nicht vorstellen, Leipzig zu verlassen, zumal ihr nach Ingrids Rücktritt der Posten der Oberschwester angeboten wird. Yvonne muss sich eingestehen, dass ihr der Mut für einen kompletten Neuanfang in einem fremden Land fehlt. So kleinmütig sie auch ist, so groß ist aber auch ihre Liebe zu Olaf. Yvonne muss sich entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathias Herrmann (Olaf Beck) Hans-Martin Stier (Klass Hinrichsen) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Jutta Kammann (Oberschwester Ingrid Rischke) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Andreas Knaup, Thomas Frydetzki Kamera: Kai-Uwe Schulenburg, Markus Rößler Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

