Phoenix 00:00 bis 01:00 Diskussion Phoenix-Runde Entscheidung in Wien - Rückt Europa nach rechts? D 2016 Auch beim nächsten Versuch der Österreicher in diesem Jahr, einen neuen Bundespräsidenten zu wählen, sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Sollte sich am kommenden Sonntag der Kandidat der FPÖ, Norbert Hofer, durchsetzen, dann stünde EU-weit erstmals ein Rechtspopulist an der Spitze eines Staates. In anderen EU-Ländern wie Frankreich und den Niederlanden zeichnen sich für das kommende Wahljahr ähnliche Entwicklungen ab, in Polen und Ungarn bestimmen rechtspopulistische Bewegungen längst die politische Tagesordnung. Grundwerte und Überzeugungen, für die das Vereinte Europa bisher stand, sogar die Europäische Union selbst, werden inzwischen offen infrage gestellt. Wie geht es weiter in Österreich? Erleben die Europäer gerade eine Zeitenwende? Rückt Europa nach rechts? Moderation: Anke Plättner Gäste: Karl Jurka (Politikberater), Stefan Petzner (Bündnis Zukunft Österreich), Isabell Hoffmann (Bertelsmann Stiftung) Originaltitel: phoenix Runde