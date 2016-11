Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation An vorderster Front - Der Krieg gegen den IS IRQ 2016 2016-12-01 00:45 Merken Im Sommer 2016 war der mehrfach ausgezeichnete Kriegsreporter Ashwin Raman mehr als zwei Monate lang im Irak und in Syrien unterwegs. Ausgestattet mit einem Rucksack und einer kleinen Videokamera lebte er wochenlang mit den Soldaten der kurdischen Armee. Dabei gelangen ihm hautnahe Aufnahmen vom Leben an der Frontlinie. Exklusiv konnte Raman die Ausbildung kurdischer Rekruten durch deutsche Bundeswehr-Soldaten beobachten. Begleitet wurde Raman auf seiner Reise von Hiwa Amin, einem deutschsprachigen Peschmerga. Obwohl Amin ein Oberstleutnant bei den Peschmerga ist, musste er seine Kalaschnikow für 1500 Dollar auf dem Basar kaufen. Das ist keine Seltenheit, ein Großteil der kurdischen Kämpfer ist gezwungen, für Waffen und Ausrüstung selbst zu sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: An vorderster Front - Der Krieg gegen den IS