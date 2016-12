Phoenix 18:30 bis 19:15 Diskussion History Live Rätsel RAF-Terror D 2016 Live TV Merken Vor 40 Jahren, am 30. November 1976, entdeckten Polizeiermittler den tödlichen Masterplan der Roten Armee Fraktion (RAF) für den sogenannten "Deutschen Herbst", der geprägt war durch die Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer, die Entführung des Lufthansa-Flugzeugs Landshut und die Selbstmorde der inhaftierten führenden Mitglieder der ersten Generation der RAF. Diese Ereignisse stürzten die Bundesrepublik Deutschland in eine ihrer schwersten Krisen. Guido Knopp unternimmt aus diesem Anlass erneut eine "Zeitreise": Diesmal geht Deutschlands bekanntester TV-Historiker auf Spurensuche an Originalschauplätzen des RAF-Terrors, darunter im Rheinland, in Frankfurt, Stuttgart und Berlin. Dort spricht er mit hochrangigen Gästen - unter anderem mit direkten Augenzeugen des RAF-Terrors, die bei phoenix exklusiv über ihre Erlebnisse in der "Bleiernen Zeit" berichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Gäste: Gäste: Gisela Diewald-Kerkmann (Terrorismus-Forscherin), Wolfgang Kraushaar (Terrorismus-Forscher), Bernhard Töpper (ehem. ZDF-Journalist) Originaltitel: History Live