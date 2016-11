ZDFinfo 09:20 bis 10:05 Dokumentation Prenzlauer Berg - Ost-Berlin auf wild Geschichte treffen D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Wolf-Christian Ulrich will den Achtzigerjahren in der DDR auf die Spur kommen, trifft DDR-Zeitzeugen an Orten am Prenzlauer Berg, die über den Mauerfall hinaus ihre Geschichten bewahrt haben. Der Prenzlauer Berg, gutsituierter Szenestadtteil Berlins - für manche inzwischen das Spießerviertel Deutschlands. Das Gründerzeit-Altbaugebiet, das die DDR überlebte, zog nach der Wende die Wessis nach Ost-Berlin. Ein Rückzugsgebiet der Ost-Punks und -Freaks. Der Prenzlauer Berg, ein Schutzraum der künstlerischen und literarischen Boheme. Der Kern der politischen Opposition war hier ebenfalls zu Hause. Es gab besetzte Häuser mit berühmt-berüchtigten WGs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geschichte treffen

