ZDFinfo 06:20 bis 07:05 Dokumentation Crime and Justice - das Justizsystem der USA Amerika und die Millionenklagen D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein zweites Mal reist Reporter Thorsten Eppert für die Reihe "Crime and Justice" in die USA, um das dortige Justizsystem zu erkunden. Im Fokus dieses Mal: die Sammelklage. Sie lehrt in den USA selbst große Konzerne das Fürchten. Es geht um Milliarden Dollar. Klingt nach Verbraucherschutz, hat aber auch eine dunkle Seite: Übertriebene und teils absurde Klagen belasten Wirtschaft und Staat. Thorsten Eppert geht für die Dokumentation der Frage nach, ob die Sammelklage mehr Segen ist - oder mehr Fluch. Erste Station: Flint, Michigan. Unglaubliches geschieht hier seit zwei Jahren. So unglaublich, dass Barack Obama im Januar den Notstand ausgerufen hat. Der Grund: Flints Leitungswasser enthält hochgiftiges Blei. Viele Bewohner sind krank geworden. Sie wehren sich nun mit mehreren Sammelklagen. Ein weiterer Aspekt, dem Thorsten Eppert nachgeht, sind die horrenden Anwaltsgehälter. Gegen sie kämpft der Anwalt, Blogger und Aktivist Ted Frank, denn sie übersteigen oft bei weitem das, was die Kläger zugesprochen bekommen. Ist das gerecht? Wer profitiert wirklich von Sammelklagen? Wäre die Sammelklage auch für Deutschland ein sinnvolles Werkzeug? Thorsten Eppert forscht nach und sucht auf seiner Reise durch die USA nach Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime and Justice - das Justizsystem der USA

