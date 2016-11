US-Präsident James Marshall und seine Familie befinden sich auf dem Rückflug von Kasachstan in die USA. Als Passagiere der Air Force One sind sie scheinbar völlig sicher, denn bei diesem Flugzeug handelt es sich um eine fliegende Festung, die selbst direkten Raketenangriffen standhalten kann. Doch der Feind ist an Bord in Gestalt einer Gruppe eiskalter Killer unter der Führung des russischen Terroristen Ivan Korshunov. Ihr Ziel ist es, den gefürchteten General Radek freizupressen. Für den Präsidenten steht nun alles auf dem Spiel: das Leben seiner eigenen Familie und die Verteidigung des Weltfriedens...Starbesetzer Action-Thriller von Wolfgang Petersen ("Outbreak", "Der Sturm", "Troja") mit Harrison Ford ("Indiana Jones") in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen