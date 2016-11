TNT Film 06:00 bis 07:55 Komödie Die Nacht der Hochzeit USA 1940 Nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Philip Barry 20 40 60 80 100 Merken Die wohlhabende Tracy Lord will erneut heiraten, und zwar den Aufsteiger George Kittredge. Obwohl sie und ihr Exmann Dexter sich inzwischen spinnefeind sind, erscheint er kurz vor der Vermählung bei Tracy. Um einen heimlichen Bericht für die Zeitung zu bekommen, gelingt es Dexter zudem, zwei Reporter auf der Feier einzuschleusen. Doch Tracy durchschaut das Spiel schnell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Grant (C. K. Dexter Haven) Katharine Hepburn (Tracy Samantha Lord) James Stewart (Macauley "Mike" Connor) Ruth Hussey (Elizabeth "Liz" Imbrie) John Howard (George Kittredge) Roland Young (Onkel Willie) John Halliday (Seth Lord) Originaltitel: The Philadelphia Story Regie: George Cukor Drehbuch: Donald Ogden Stewart Kamera: Joseph Ruttenberg Musik: Franz Waxman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 211 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 61 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 61 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 61 Min.