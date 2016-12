FOX 03:00 bis 03:45 Serien The Listener - Hellhörig Bankgeheimnis CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby hat zwar beschlossen, seine telepathische Gabe nicht mehr einzusetzen. Doch als er während eines Banküberfalls als Geisel genommen wird, bleibt ihm nichts anderes übrig, als seinem Vorsatz untreu zu werden - denn nur durchs Gedankenlesen kann er sein eigenes Leben und das der übrigen Geiseln retten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Colm Feore (Ray Mercer) Lisa Marcos (Charlie Marks) Mylene Robic (Dr. Olivia Fawcett) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Originaltitel: The Listener Regie: Farhad Mann Drehbuch: Peter Mohan Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J Bennett, Tom Third

