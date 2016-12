FOX 21:35 bis 22:20 Mysteryserie 11.22.63 - Der Anschlag Der Mann aus der Zukunft USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch sein geheimes Doppelleben als Lehrer und Zeitreisender bringt Jake seine Freundin in enorme Gefahr. Als Sadies Leben tatsächlich konkret bedroht ist, muss er eine schreckliche Entscheidung treffen. Dies führt dazu, dass er Bill schließlich sich selbst überlässt. In der Zwischenzeit unternimmt Lee Harvey Oswald weitere Schritte, die sein Schicksal langfristig beeinflussen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (Jake Epping) Sarah Gadon (Sadie Dunhill) Cherry Jones (Marguerite Oswald) Lucy Fry (Marina Oswald) George MacKay (Bill Turcotte) Daniel Webber (Lee Harvey Oswald) T.R. Knight (Johnny Clayton) Originaltitel: 11.22.63 Regie: James Franco Drehbuch: Joe Henderson Kamera: Adam Suschitzky Musik: Alex Heffes Altersempfehlung: ab 16