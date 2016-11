FOX 12:30 bis 13:15 Fantasyserie Sleepy Hollow Die weinende Frau USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Katrina befindet sich noch immer in der "freiwilligen" Gewalt von Abraham und versucht über ihre Hexenkraft, mit Ichabod Crane zu kommunizieren. Der untersucht währenddessen gemeinsam mit Abbie den Tod einer alten Bekannten, die leblos in einem Fluss gefunden wird. Dabei erfahren die beiden von einer uralten Legende, die bis in die Kolonialzeit zurückreicht. Sie handelt von der "Weinenden Frau", einem Gespenst mit grünen Augen, das in der Gegend umhergeistert. Und so wie es aussieht, ist der Dämon nun zurückgekehrt - gefährlicher denn je. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Katia Winter (Katrina Crane) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Matt Barr (Nick Hawley) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Larry Teng Drehbuch: Raven Metzner Kamera: Tod Campbell Musik: Robert Lydecker

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 281 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:45 bis 12:45

Seit 50 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:00

Seit 50 Min. Shopping Queen

Dokusoap

VOX 11:55 bis 12:55

Seit 40 Min.