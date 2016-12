ARD alpha 21:00 bis 21:45 Reportage Reisewege Belgien: Wo die Schokolade rockt Flandern zwischen Gent und Brügge Belgien: Wo die Schokolade rockt - D 2010 2016-12-02 17:15 16:9 Live TV Merken Auch harte Jungs steh' n auf Süßes und zieh' n sich gerne mal ne Nase rein. Deshalb hat Brügges Star-Chocolatier Dominique Persoone für die Geburtstagsparty der Rolling Stones feinste Sniff-Schokolade entwickelt ... und den passenden Schoko-Shooter gleich dazu. Und für die Damen schmackhafte Schoko-Lippenstifte und leckere Massage-Schokolade zu Pflege der Haut ... Abgefahrene Ideen ausgerechnet in einer Stadt, die man aus der Distanz vielleicht für etwas verschlafen halten könnte. Irrtum!!! Der "Schock - o - latier" - wie er sich selbst gerne nennt - steht stellvertretend für die junge innovative Szene der Städte Brügge und Gent, ... für eine Generation, die Altes mit Neuem verquickt, die abgefahrene Trends setzt in atemberaubendem historischen Ambiente. Die flämischen Städte gehören zum Weltkulturerbe. Die mittelalterlichen Handelsmetropolen hatten es zu Macht und Reichtum gebracht. Stattliche Herrenhäuser zeugen davon, aber auch viele Schätze der Kunst. Weltberühmt ist bis heute auch die belgische Spitze, die gerade eine Renaissance in der Modewelt erfährt. Junge Designer verarbeiten die hauchdünn gewirkten Spitzen in ihren Kreationen auch als Schmuck. Geklöppelte Colliers und Ringe sind kostbare Geheimtipps. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reisewege