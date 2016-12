3sat 02:50 bis 04:20 Dokumentation Frankreich - Wild und schön F 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die landschaftliche Vielfalt Frankreichs - von den Küstenregionen bis in die Hochgebirge, von wilden Flüssen bis zum Atlantik - bietet Biotope für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Die Loire, einer der letzten wilden Flüsse Europas, fließt durch das Land. Im Herzen Frankreichs findet man Sumpflandschaften, die fast einzig von Vögeln bewohnt werden. Im Norden tummeln sich Robben im Atlantik und feine Sandstrände bieten Zugvögeln Zuflucht. Im Süden dagegen, mitten im provenzalischen Maquis, dem Buschwald, breiten sich afrikanisch anmutende Steppen aus. Im Gebirge finden sich hochalpine Schneelandschaften und um Korsika glitzert das Türkisgrün des Mittelmeers. All diese Landschaften bieten Lebensraum für vertraute und auch weniger geläufige Pflanzen und Tiere, unter anderem wilde Orchideen, bunte Vögel, Wildkatzen, Landschildkröten, Riesenhaie sowie mikroskopisch kleine Insekten. Die filmische Reise quer durch Frankreichs Naturschönheiten, von den Vogesen zur Provence, von der Bretagne nach Korsika, von der Loire bis in die Alpen, beobachtet zwölf Monate lang das Leben und Verhalten der Arten im Rhythmus der Jahreszeiten. In starken, poetischen Bildern zeigt der von Senta Berger kommentierte Film, wie kostbar, kraftvoll und zugleich verletzlich die Natur, die uns umgibt und deren Teil wir sind, doch ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La France sauvage Regie: Frédéric Febvre, Augustin Viatte Drehbuch: Frédéric Febvre, Augustin Viatte

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 399 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 199 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 129 Min. Hansel & Gretel

Thriller

Tele 5 02:15 bis 04:05

Seit 84 Min.