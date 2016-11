3sat 22:25 bis 23:50 Komödie Happy Happy N 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem norwegischen Dorf träumt eine junge Hausfrau und Mutter von einem besseren Leben. Sie ist fasziniert von ihren neuen Nachbarn Elisabeth und Sigve und beginnt mit Sivge eine Affäre. Die abwechslungsreiche Beziehungskomödie mit tragikomischen Momenten gewann auf dem Sundance Festival 2011 den Großen Preis der Jury. Kaja ist Optimistin mit Leib und Seele. Dabei hat sie in ihrem Leben als Hausfrau und Mutter eigentlich nichts zu lachen. Mitten im norwegischen Nirgendwo passiert ziemlich wenig, und der eigene Ehemann geht lieber auf die Jagd als mit Kaja ins Bett. Da sind die neuen Nachbarn eine willkommene Abwechslung. Erfolgreich, witzig, verliebt und Eltern eines adoptierten Kindes aus Äthiopien sind Elisabeth und Sigve das perfekte Paar und all das, was Kaja sich immer erträumt hat. Ihre Wünsche scheinen in Erfüllung zu gehen, als sie und ihr attraktiver Nachbar sich spontan nach einem Abendessen näher kommen. Kaja ist zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich glücklich, doch hat sie die Rechnung ohne Elisabeth und ihren eigenen Ehemann Eirik gemacht. Ihr Seitensprung mit Sigve bildet nur die Eröffnung eines Bäumchen-wechsel-dich-Spiels, in dem Elchfleisch und ein Konzert des örtlichen Kirchenchors eine große Rolle spielen - und einige verblüffende Wahrheiten ans Licht kommen. "Happy Happy" ist das Spielfilmdebüt der norwegischen Regisseurin Anne Sewitsky, die ihre Motivation folgendermaßen beschreibt: "Ich wollte eine Geschichte über eine immer glückliche Person erzählen. Egal, wie hoffnungslos und tragisch die Welt auch erscheinen mag, sie lächelt. Ihr innerer Antrieb ist Glück, ihre Überlebensstrategie ist es glücklich zu sein." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agnes Kittelsen (Kaja) Henrik Rafaelsen (Sigve) Joachim Rafaelsen (Eirik) Maibritt Saerens (Elisabeth) Oskar Hernæs Brandsø (Theodor) Ram Shihab Ebedy (Noa) Heine Totland (Dirigent) Originaltitel: Sykt lykkelig Regie: Anne Sewitsky Drehbuch: Mette M. Bølstad, Ragnhild Tronvoll Kamera: Anna Myking Musik: Stein Berge Svendsen Altersempfehlung: ab 12