Niederlande 1 21:30 bis 22:15 Sonstiges Het Instituut Generation Games NL 2016 HDTV Merken Op welke leeftijd ben je eigenlijk op je best? Rob Urgert en Joep van Deudekom proberen in deze aflevering van hun populair-wetenschappelijke programma Het Instituut antwoord te geven op deze vraag. Met de hulp van Sophie Hilbrand worden de 100 opgesloten proefpersonen uitgebreid getest op hun doorzettingsvermogen, hun communicatievaardigheden en hun technisch inzicht. Zijn de vijftigers echt afgeschreven op de arbeidsmarkt? Kun je beter iemand van rond de twintig aannemen? Met de moed der wanhoop zetten de teams onder meer een Ikea stoel in elkaar en proberen ze zo snel mogelijk te ontsnappen uit een escape room. Fysieke snelheid, reactiesnelheid, alles wordt gemeten. En aan het eind weten we het: welke leeftijdsgroep is het best toegesneden op de arbeidsmarkt? Moderation: Sophie Hilbrand, Joep van Deudekom, Rob Urgert Originaltitel: Het Instituut