Zee.One 03:00 bis 04:45 Actionfilm Pitaah - Mein ist die Rache IND 2002 Nach einer Vorlage von Teja HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Wort von Avadh Singh ist Gesetz: In dem kleinen Dorf, dessen Geschicke der Patriarch mit eiserner Hand lenkt, wagt es keiner, sich ihm zu widersetzen. Seine Arbeiter und Angestellten sind auf ihren Job angewiesen, um ihre Familien durchzubringen, obwohl Singh sie brutal und unfair behandelt. Den gebildeten Freund seiner Tochter lässt er einfach aus dem Weg schaffen. Auch, dass sich das Mädchen daraufhin aus Verzweiflung das Leben nimmt, erweicht Singh nicht. Seine beiden Söhne Bacchu und Bhola zeigen sich ihrem Vater ebenbürtig: Respektlos und ständig alkoholisiert, terrorisieren sie ihre Umgebung. Eines Tages lassen sie ihren Frust an der kleinen Durga aus, die schlichtweg zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Bewusstlos wird das Mädchen im Straßengraben gefunden. Außer sich vor Schmerz erstattet ihr Vater Rudra, der ebenfalls für Singh arbeitet, Anzeige. Nur widerwillig nehmen die Beamten den Fall überhaupt auf. Rudra verlässt sich auch auf die Aussage von Durgas Arzt, die Singhs Söhne schwer belastet. Doch als der Fall vor Gericht geht, muss Rudra feststellen, dass Singh sowohl die ermittelnden Beamten als auch den Mediziner bestochen hat. In ohnmächtiger Wut verfällt Rudra auf einen gefährlichen Plan: Er will selbst Rache nehmen an den Söhnen des Patriarchen. Mit Sanjay Dutt und Om Puri kann das packende Drama zwei erfahrene Superstars in seiner Besetzungsliste aufweisen. Obwohl Dutt hier die Rolle des erschütterten Vaters übernimmt, machte sich der Schauspieler, der bereits in über 100 Filmen mitgewirkt hat, vor allem als Bösewicht einen Namen: Liebevoll wird er von den Fans "Deadly Dutt", tödlicher Dutt, genannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanjay Dutt (Rudra) Nandita Das (Paro) Sachin Khedekar (Shiva) Tanvi Hegde (Durga, 'Muniya') Sagar Thawani (Lav, Durga's brother) Samrat Thawani (Kush, Durga's brother) Siddharth (Bachchu Singh) Originaltitel: Pitaah Regie: Mahesh Manjrekar Drehbuch: Ravi Shankar Jaiswal, Mahesh Manjrekar, Teja Musik: Rahul Ranade Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 400 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 200 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 130 Min. Hansel & Gretel

Thriller

Tele 5 02:15 bis 04:05

Seit 85 Min.