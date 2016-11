Motorvision.TV 06:10 bis 07:05 Reportage Report Die Lowrider D 2009 Stereo 16:9 Merken Drei Franken haben eine Mission. Sie wollen den besten Lowrider Europas bauen. In nur 2 Monaten soll aus dem biederen Lincoln Towncar ein echter Lowrider werden. Zwei Meter hoch soll der Zwei-Tonner hüpfen. Die Power dafür spenden 14 Batterien. Aber nicht nur die inneren Werte zählen beim Lowrider. Reichlich Chrom und Zierrat sind Pflicht in der Szene. Für Wagenkauf, Überführung, Lackierung und diverse Verschönerungen haben die Jungs insgesamt 14.000 Euro geblecht. Motorvision begleitet die drei Franken bei ihrem Lowrider-Traum - vom Anfang bis zum erhofften Happy End. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Report

