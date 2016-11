Junior 12:20 bis 12:40 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 2 Eine neue Hoffnung NL, D, I, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Mia versteckt sich im Schrank vor ihren neugierigen Mitschülerinnen und kehrt mit Hilfe des neuen Passwortes, welches ihr das Buch verraten hat, nach Centopia zurück. Dort begegnet sie dem kleinen Pan Phuddle, der gerade ein seltsames Musikinstrument erfunden hat. Irgendwie hat Mia das Gefühl, dass dieses Instrument etwas mit dem neuen Orakel zu tun hat. Yuko und Mo müssen sie unbedingt zum König bringen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mia and Me Regie: William Speers, Anthony Power Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding

