Junior 09:25 bis 09:40 Trickserie Vipo entdeckt die Welt Auf Schatzsuche ISR 2008 Stereo 16:9 Merken Unentdeckte Maya-Schätze sind das Ziel von José dem Esel und Manuel der Eidechse. Überraschend taucht eine geheimnisvolle Schatzkarte auf. In einem kleinen Zauberspiegel erscheint dann auch noch das Erfindermeerschweinchen Dr. Timmly. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: VIPO - Adventures of the Flying Dog Musik: Nir Gedasi, Niv Golan

