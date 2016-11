RTL Crime 22:35 bis 23:20 Actionserie Arrow Mauer des Schweigens USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken Captain Lance wird in ein verlassenes Gebäude zu einem Einsatz gerufen, der eigentlich nicht seinem Dienstgrad entspricht. Laurel wird misstrauisch und beschließt, ihn zu begleiten. Ihre Vorahnung erweist sich als richtig, denn kaum betritt Lance das Gebäude, stürzt dieses in sich zusammen... Oliver hat indes einen wichtigen Meilenstein in seiner politischen Karriere als Anwärter auf das Amt des Bürgermeisters von Star City zu bewältigen: Die öffentliche Debatte mit seiner Konkurrentin Ruvé Adams steht an. Das Arrow-Team durchsucht ihre Vergangenheit, um Beweise zu finden, dass sie mit Damien Darhk verheiratet ist und mit diesem zusammenarbeitet - jedoch vergeblich. Im Untergrund arbeitet Darhk unterdessen mit HIVE an einem Plan, um die Debatte für eine weitere Attacke gegen das Arrow-Team zu nutzen. Währenddessen laufen die Hochzeitsvorbereitungen für Olivers und Felicitys großen Tag auf Hochtouren. Donna hat sich den Planungen für die Verlobungsfeier verschrieben und lässt ihrer Kreativität dabei freien Lauf - sehr zum Missfallen des angehenden Ehepaares. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Megalyn Echikunwoke (Vixen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: James Bamford Drehbuch: Wendy Mericle, Oscar Balderrama Kamera: Corey Robson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12