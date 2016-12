RTL Crime 21:00 bis 21:55 Krimiserie Ripper Street Folge: 24 Das letzte Puzzleteil GB, IRL 2014 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 8: Der US-amerikanische Journalist Ralph Ackerman wird tot aufgefunden und es wird festgestellt, dass er vor seinem Tod gefoltert wurde. Er hatte sich zuvor mit Fred Best getroffen, initiiert durch Theodore P. Swift, der sich in London bei Susan befindet. Best ist auf der Flucht, sodass Reids Ermittlungen zunächst ins Leere führen. Doch dann kann Swift Best schnappen und foltert ihn. Er erfährt, dass Best Maschinengewehre für die Feinde des Empire transportiert, um das Britische Königreich zu destabilisieren. Swift verliert die Kontrolle und wird zum primären Ziel der Ermittler, deren Zusammenhalt durch mehrere Enthüllungen auf die Probe gestellt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Detective Inspector Edmund Reid) Jerome Flynn (Detective Inspector Bennet Drake) Adam Rothenberg (Dr. Homer Jackson) MyAnna Buring (Long Susan) Charlene McKenna (Rose Erskine) Lydia Wilson (Mimi Morton) Clive Russell (Chief Inspector Fred Abberline) Originaltitel: Ripper Street Regie: Saul Metzstein Drehbuch: Richard Warlow Kamera: John Lee Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 16