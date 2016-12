RTL Crime 18:00 bis 18:45 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Böses Spiel Böses Spiel USA 1995-2005 Merken 2. Staffel, Folge 7: Der Feuerwehrmann Randy Thompson stirbt unter mysteriösen Umständen. Von einem auf den anderen Tag erliegt der Mittdreißiger einem schweren Herzleiden, ohne das er jemals zuvor gesundheitliche Probleme hatte. Während die Familie an einen tragischen Umstand glaubt, erreicht die Mutter von Randy Thompson ein schicksalhafter Brief. Kathy Turner hat von der Tragödie gelesen und sofort die Verbindung zwischen Randy und ihrem ebenfalls verstorbenen Sohn Glenn erkannt. Dieselben Symptome und eine auffällige Gemeinsamkeit bringen die Ermittlungen ins Rollen. Christie Wilson ist eine hervorragende Black Jack Spielerin und im Thunder Valley Casino regelmäßig zu Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12