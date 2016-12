RTL Crime 12:25 bis 13:15 Krimiserie Cagney & Lacey Zwei, die es erwischt USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 18: Ein gefährlicher Ring von Autodieben macht den Beamten des 14. Reviers zu schaffen. Isbecki wird als V-Mann in die Gruppe eingeschleust. Doch dann fliegt seine Tarnung auf, und Isbecki gerät in die Gewalt der Verbrecher. Um das Leben seines Detectives zu retten, setzt Samuels sein ganzes Team ein. Ein ganz anderes Problem macht Detective Petrie zu schaffen. Er hat einen schwarzen Jugendlichen erschossen, der auf der Flucht vor der Polizei plötzlich einen Revolver zog. Samuels versucht, Petrie vor der Presse zu schützen. Doch viel schlimmer für Petrie sind seine Selbstvorwürfe, die ihn langsam innerlich zermürben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Carl Lumbly (Petrie) Martin Kove (Isbecki) Al Waxman (Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Sidney Clute (La Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Bill Duke Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Kevin Rodney Sullivan Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12