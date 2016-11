RTL Crime 05:45 bis 06:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Angegriffen Angegriffen USA 1995-2005 Merken 2. Staffel, Folge 5: Nach einem langen Tag kommt Judy Southern nach Hause in ein, wie sie glaubt, leeres Haus. Aber es passiert etwas Unerwartetes. Judy ruft ihren Mann Allen an, doch der hat das Büro schon verlassen. Wenig später trifft er ein. Allen sieht seine angeschossene Frau, trägt sie ins Auto und fährt sofort zum Krankenhaus. Judy nennt noch den Namen Barry, bevor sie ihren Verletzungen erliegt. Am Tatort findet die Polizei Hinweise, dass der Täter sich praktisch in jedem Raum des Hauses aufgehalten hat. Er hat sogar geduscht, ein Videospiel gespielt und ein Sexspielzeug benutzt. Im Garten findet die Polizei einen zerknüllten Brief, der mit dem Nachnamen "Barry" unterschrieben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 213 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 63 Min.