Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Oldebroek NL 2016 HDTV Merken Kefah kijkt een dag mee in het leven van Jan van Werven. Door een heftig ongeluk heeft zijn dochter een niet-aangeboren hersenafwijking (NAH) gekregen. Er is geen locatie in de buurt waar zij goed kan herstellen. Jan besluit daarom een dagopvang te starten voor mensen met NAH, een veilige plek waar ze weer structuur krijgen in hun leven. Jan heeft veel meegemaakt in zijn leven en zijn grootste les is niet stil te blijven staan bij het 'waarom', maar doorleven naar 'waartoe'. Bij het uitdelen van de GHL-letters ontmoet Mirjam Priscilla. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hella Van der Wijst, Bert van Leeuwen, Kefah Allush, Mirjam Bouwman, Henk van Steeg Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde