Discovery Channel 03:00 bis 03:45 Dokumentation Shark Trek - Die große Hai-Wanderung GB 2015 Stereo 16:9 Merken Vor der Küste Floridas beobachten Wissenschaftler ein außergewöhnliches Naturspektakel: Tausende Schwarzspitzenhaie, die sich in einem gigantischen Schwarm vereinen. Eine gefährliche Situation, denn die große Hai-Wanderung führt von Miami über Palm Beach direkt an den beliebtesten Stränden des Sunshine State vorbei - und das auch noch pünktlich zum Start der Badesaison! Außerdem haben die relativ kleinen Schwarzspitzenhaie gefräßige Begleiter im Schlepptau: Hammerhaie, Bullenhaie und Weiße Haie! Während Meeresforscher Greg Skomal mit seinem Team der "Woods Hole Oceanographic Institution" das Phänomen der Hai-Wanderung genauer untersucht, wächst in der Bevölkerung allmählich die Angst In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Shark Trek Altersempfehlung: ab 12

