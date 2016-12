Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Alaska: Am Rande der Zivilisation Man muss sich zu helfen wissen USA 2013 Stereo 16:9 Merken Als Selbstversorger in Alaska gibt es zu jeder Jahreszeit eine Menge zu tun. Aber der warme Winter sorgt in diesem Jahr für ungewöhnliche Probleme: Ottos Rinderherde ist äußerst aktiv und zertrampelt große Mengen Heu im matschigen Boden. Knappes Futter geht dadurch unwiederbringlich verloren! Mit einer simplen aber effektiven Konstruktion will der Farmer das Futterproblem in den Griff bekommen. Außerdem in dieser Folge: Die Männer reparieren eine zwei Tonnen schwere Holzbrücke, um den Zugang zum östlichen Teil der Bucht zu sichern, Eivin geht auf Hasenjagd und Jane wagt sich auf der Suche nach nahrhaftem Königslachs in die stürmischen Fluten der Kachemak Bay. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska: The Last Frontier Altersempfehlung: ab 12