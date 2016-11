Discovery Channel 06:15 bis 07:05 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Ärger an Deck USA 2008 Stereo 16:9 Merken Die arktischen Stürme und eisigen Temperaturen machen nicht nur den Bootsbesatzungen heftig zu schaffen. Als Mitglieder der US Coast Guard versuchen, einen erkrankten Seemann per Rettungshubschrauber nach Cold Bay zu fliegen, bildet sich innerhalb kürzester Zeit ein Eisbelag auf dem Helikopter. Die Rettungsaktion entwickelt sich zu einem hoch riskanten Unternehmen. Auf See ist die "Cornelia Marie" seit geraumer Zeit nur noch mit halber Kraft unterwegs, weil sie Probleme mit der Antriebsmaschine hat. In Dutch Habour erwartet Kapitän Phil Harris unterdessen eine weitere Hiobsbotschaft: Der Schaden an seinem Schiff ist wesentlich größer als angenommen und kann vorerst nicht rep In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Phil Harris (Himself - Captain: Cornelia Marie) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Andy Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Matt Bradley (Himself - Deckhand: Northwestern) Monty Colburn (Himself - Relief Captain: Wizard) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Bruce Hanifan, Paul Hepker

