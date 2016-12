Sky Nostalgie 18:20 bis 18:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Gefährlicher Umweg USA 1956 Merken Bei einem Überfall wird Franks Kollege erschossen. Franks Täterbeschreibung führt Sergeant Preston auf Red Lewis' Spur. Walton, Franks Chef, zwingt ihn bei der Gegenüberstellung zu lügen. Aus Furcht vor Walton, der sich als Kopf der Bande entpuppt, lässt sich Frank auf das falsche Spiel ein. Dann fordert Walton jedoch, dass Frank an weiteren Raubüberfällen teilnimmt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Simmons (Sergeant Preston) Donald Kohler (Frank Townsend) Charmienne Harker (Mrs. Townsend) George Cisar (Walton) Dennis Moore (Constable) Dick Simmons (Sgt. Preston) Yukon King (King) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Ed Adamson, Tom Dougall, George W. Trendle Kamera: Gilbert Warrenton Musik: Bettie Mosher, Maurice Kline