Goldstar TV 20:15 bis 21:45 Show Hit auf Hit: Typisch Schweiz! D 2000 Stereo 16:9 Was ist typisch Schweiz? Diese Frage beantwortet wohl am besten ein Schweizer selbst. Und darum führt Leonard höchstselbst durch seine Heimat, nascht in der berühmten Tobleronefabrik in Bern, genießt die Leckereien einer Käserei in Appenzell, bestaunt die präzisen Produkte einer Uhrenfabrik im Jura und ergründet in der Zürcher Kantonalbank das berühmt-berüchtigte Bankgeheimnis. Prominente Gäste diesmal: Andy Borg, die Klostertaler, Bernhard Brink und viele mehr. Originaltitel: HIT auf HIT