Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Verzaubert USA 2011 Stereo 16:9 HDTV In Bon Temps bahnt sich ein Krieg zwischen Vampiren und Hexen an. Tara (Rutina Wesley) lässt sich von der besessenen Marnie (Fiona Shaw) überzeugen, gegen die Vampire zu kämpfen. Sookie und Eric (Anna Paquin, Alexander Skarsgard) kommen unterdessen Bill (Stephen Moyer) zu Hilfe. Bill schlägt Marnie Friedensverhandlungen vor. Doch beim mitternächtlichen Zusammentreffen der verfeindeten Gruppen auf dem Friedhof eskaliert die Situation. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Joe Manganiello (Alcide Herveaux) Originaltitel: True Blood Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Alan Ball, Charlaine Harris Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16