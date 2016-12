Sky Atlantic HD 14:50 bis 15:50 Fantasyserie Game of Thrones Der Bär und die Jungfrau Hehr USA, GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Außerhalb von Yunkai tauscht Daenerys Targaryen Geschenke mit einem Sklavenlord aus. Sie will mit ihrer Armee die Sklaven befreien, doch die Herrscher der Stadt haben mächtige Verbündete. Sansa Stark sorgt sich um ihre Zukunft, ihre Träume scheinen zu zerplatzen. Sie soll Tyrion Lennister heiraten, um beide Familien zu verbünden. Auch Tyrions Geliebte Shae ist nicht begeistert von dieser Allianz, die ihre Beziehung zu Tyrion gefährdet. Tywin Lennister berät den König, und Melisandre verrät Gendry ein Geheimnis. In der Zwischenzeit muss sich Brienne von Tarth in Harrenhal einem schrecklichen Gegner stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: George R.R. Martin Kamera: Chris Seager Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16