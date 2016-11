Sky Atlantic HD 12:30 bis 13:00 Comedyserie Veep - Die Vizepräsidentin Fangfragen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vizepräsidentin Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) empfängt die Journalistin Janet Ryland (Allison Janney) für eine Homestory mit einem längeren Kamera-Interview. Doch natürlich geht einiges schief: Janet ist offensichtlich im Besitz einer E-Mail von Selinas Ex-Mann Andrew an einen Lobbyisten. Darin behauptet er, die Vizepräsidentin jederzeit beeinflussen zu können. Schließlich muss Selina auch noch vor der Kamera mit ihrer Familie kochen. - Preisgekrönte Comedyserie um den absurden Politik-Alltag einer unterforderten US-Vizepräsidentin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer) Anna Chlumsky (Amy) Tony Hale (Gary) Reid Scott (Dan Egan) Matt Walsh (Mike McClintock) Sufe Bradshaw (Sue) Timothy Simons (Jonah Ryan) Originaltitel: Veep Regie: Armando Iannucci Drehbuch: Sean Gray, Armando Iannucci, Will Smith Musik: Christopher Willis, Rupert Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12

