Sky Atlantic HD 08:00 bis 10:00 Krimi The Bronx USA 1981 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Polizist Murphy (Paul Newman) arbeitet in der Bronx, einer heruntergekommenen Gegend New Yorks. Nach dem Mord an zwei Polizisten lässt der neue Chef von Murphys Revier seine Cops hart durchgreifen. Im entstehenden Aufruhr stößt ein Kollege (Danny Aiello) einen Unschuldigen von einem Dach in den Tod. Murphy, der die Tat beobachtete, gerät in einen schweren Gewissenskonflikt. - Harter, authentischer Cop-Film mit einem großartigen Paul Newman. In einer Nebenrolle: Tarantino-Star Pam Grier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Newman (Murphy) Edward Asner (Connolli) Ken Wahl (Corelli) Danny Aiello (Morgan) Pam Grier (Charlotte) Rachel Ticotin (Isabella) Kathleen Beller (Theresa) Originaltitel: Fort Apache, the Bronx Regie: Daniel Petrie Drehbuch: Heywood Gould Kamera: John Alcott Musik: Jonathan Tunick Altersempfehlung: ab 16

