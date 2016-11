Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr.) erschafft zusammen mit Bruce Banner (Mark Ruffalo) die künstliche Intelligenz Ultron. Was als Schutz für die Erde gedacht war, läuft gründlich schief. Denn Ultron will plötzlich die Menschheit vernichten. Also müssen sich die Avengers um Thor, Captain America und Black Widow (Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson) wieder zusammenschließen. Gemeinsam stellen sie sich dem Superschurken, der mit Robotern und Drohnen weltweit Terror verbreitet. - Gigantische Action, bombastische Effekte: In ihrem zweiten gemeinsamen Abenteuer treten noch mehr Marvel-Helden gegen einen noch mächtigeren Bösewicht an. In Google-Kalender eintragen