Sky Emotion 09:00 bis 10:35 Liebesfilm Die Tochter meines besten Freundes USA 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Familienvater David (Hugh Laurie) geht täglich mit seinem Nachbarn Terry (Oliver Platt) joggen und lebt ansonsten mit seiner Frau (Catherine Keener) und Tochter Vanessa (Alia Shawkat) vor sich hin. Bis Terrys hübsche Tochter Nina (Leighton Meester) zu Thanksgiving heimkommt und es zwischen ihr und David funkt. Als Ninas Mutter den beiden auf die Schliche kommt, droht die Freundschaft zwischen den beiden Nachbarsfamilien in die Brüche zu gehen. - Sympathische Komödie mit einem erstklassigen Darstellerensemble. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (David Walling) Catherine Keener (Paige Walling) Oliver Platt (Terry Ostroff) Leighton Meester (Nina Ostroff) Adam Brody (Toby Walling) Alia Shawkat (Vanessa Walling) Allison Janney (Carol Ostroff) Originaltitel: The Oranges Regie: Julian Farino Drehbuch: Ian Helfer, Jay Reiss Kamera: Steven Fierberg Musik: Klaus Badelt, Andrew Raiher Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 244 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 100 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 64 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 44 Min.