Classica 23:30 bis 02:20 Oper Debussy, Pelléas et Mélisande F 2012 Stereo 16:9 Merken Aus der Opéra national de Paris - Opéra Bastille: "Pelléas et Mélisande" von Claude Debussy (1862-1918). Musikalische Leitung: Philippe Jordan - Inszenierung: Robert Wilson. Mit Stéphane Degout (Pelléas), Elena Tsallagova (Mélisande), Vincent Le Texier (Golaud), Anne Sofie von Otter (Geneviève), Franz-Josef Selig (Arkel). Auf der Jagd findet Golaud im Wald die schöne, zarte Mélisande und nimmt sie als seine Frau mit auf sein Schloß. Doch Pelléas, der jüngere Halbbruder Golauds, und Mélisande fühlen sich zueinander hingezogen... Debussys Oper gehört zu den großen Werken des 20. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stéphane Degout (Pelléas) Elena Tsallagova (Mélisande) Vincent Le Texier (Golaud) Anne Sofie von Otter (Geneviève) Franz-Josef Selig (Arkel) Originaltitel: Debussy: Pelléas et Mélisande Drehbuch: Maurice Maeterlinck Musik: Claude Debussy