Classica 22:05 bis 23:05 Musik Red Ribbon Celebration Concert aus Wien - Building Bridges for Peace Werke von Beethoven, Meyerbeer, Rossini, Puccini, Cilèa, Sinding, Offenbach, Massenet, Bizet, Lehár A 2015 Stereo 16:9 Merken Aus dem Wiener Burgtheater: eine Gala mit internationalen Opernstars zugunsten Betroffener von HIV/AIDS. Die Solisten sind Anna Netrebko, Kristine Opolais, Elena Maximova, Piotr Beczala, Juan Diego Flórez, Yusif Eyvazov, Thomas Quasthoff, Gregory Porter. Yutaka Sado dirigiert das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Werke von Beethoven, Meyerbeer, Rossini, Puccini, Cilèa, Sinding, Offenbach, Dvorák, Bizet, Porter, Rodgers, Lehár. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Anna Netrebko, Diana Damrau, Elena Maximova, Piotr Beczala, Juan Diego Flórez, Yusif Eyvazov Originaltitel: Red Ribbon Celebration Concert aus Wien - Building Bridges for Peace