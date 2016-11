Classica 20:15 bis 22:05 Musik Rudolf Buchbinder und Paavo Järvi in Paris F 2012 Stereo 16:9 Merken Antonín Dvorák (1841-1904): Symphonische Variationen op. 78 - Ludwig van Beethoven: (1770-1827): Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 - Antonín Dvorák: Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88. Rudolf Buchbinder (Klavier), Orchestre de Paris; Leitung: Paavo Järvi. Aufgenommen im Salle Pleyel, Paris. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Rudolf Buchbinder Originaltitel: Rudolf Buchbinder in Paris Musik: Antonín Dvorák, Ludwig van Beethoven