MGM 23:25 bis 02:00 Kriegsfilm Windtalkers USA 2002 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Offizier Enders (Nicholas Cage) soll während des Zweiten Weltkriegs einen indianischen Funker beschützen, dessen Code die Japaner nicht verstehen. Droht der Funker in Feindeshand zu geraten, muss Enders ihn erschießen. Doch in den Schlachten des Pazifiks freunden die Männer sich an. - Eine berührende Story und Schlachtenbombast im legendären Stil John Woos ("Mission: Impossible 2"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Sergeant Joe Enders) Adam Beach (Private Ben Yahzee) Peter Stormare (Sergeant Hjelmstad) Noah Emmerich (Private Chick) Mark Ruffalo (Private Pappas) Brian Van Holt (Private Harrigan) Roger Willie (Private Charlie Whitehorse) Originaltitel: Windtalkers Regie: John Woo Drehbuch: John Rice, Joe Batteer Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 18