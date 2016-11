MGM 09:05 bis 10:35 Horrorfilm Verdammt, die Zombies kommen USA 1985 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Freddy (Thom Matthews) arbeitet als Laufbursche eines Arzneimittellagers. Eines Tages weiht ihn sein Chef in ein Geheimnis ein: Im Keller lagern die Überreste einiger Leichen aus einem Militärversuch. Durch eine Chemikalie verwandelt der neugierige Freddy die Leichen in mordlüsterne Zombies. - Äußerst unterhaltsamer Mix aus Horror-Film und Horrorkomödie, gedreht von John Carpenters Weggefährten Dan O'Bannon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clu Gulager (Burt Wilson) James Karen (Frank) Don Calfa (Ernie Kaltenbrunner) Thom Mathews (Freddy) Beverly Randolph (Tina) John Philbin (Chuck) Jewel Shepard (Casey) Originaltitel: The Return of the Living Dead Regie: Dan O'Bannon Drehbuch: Dan O'Bannon Kamera: Jules Brenner Musik: Matt Clifford Altersempfehlung: ab 16

