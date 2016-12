Sky Krimi 15:00 bis 15:50 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 112 Fit in den Tod D 2007 Stereo 16:9 Merken Christian Lind und Hofer-Vertreter Florian Prantl untersuchen ein verlassenes Auto am Waldrand mit jeder Menge Blut darin. Die Halterin Dagmar Ufert ist spurlos verschwunden. Deren Ehemann ist überrascht über das prompte Erscheinen der Polizei, er hatte gerade erst seine Frau als vermisst gemeldet. Der Fall nimmt eine Wendung, als Lösegeldforderungen bei Stefan Ufert per SMS eingehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Andreas Giebel (Florian Prantl) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Alexander Duda (Polizeichef Achtziger) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Franz-Xaver Wendleder Kamera: Afam Bilson Musik: Georg Kleinebreil Altersempfehlung: ab 12