Sky Krimi 09:00 bis 09:50 Actionserie Notruf Hafenkante Folge: 152 Karambolage (2) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Großeinsatz von Polizei und Notärzten an der Hafenkante wegen einer Massenkarambolage dauert an. Mattes' Mutter bleibt dabei: Sie hat ein Baby im Wagen eines der Unfallfahrzeuge gesehen. Mattes findet tatsächlich im Kofferraum der Frau eine Tasche mit Babysachen. Die Ermittler nehmen sich den jungen Mann vor, der durch sein waghalsiges Überholmanöver den Unfall verursacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Bruno F. Apitz (Hans Moor) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: David Ungureit Kamera: Constantin Kesting Musik: Michael Soltau Altersempfehlung: ab 12

