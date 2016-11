Sky Krimi 06:15 bis 07:05 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Tödliche Grüße D 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Carla Weber, Chefin einer Reinigungsfirma, wird morgens tot im Büro ihres Geschäftsführers gefunden. Gestorben ist sie an E605, ein Gift, das schon bei Berührung tödlich ist. Das Team findet Spuren von E605 an einem zerknüllten Brief im Mülleimer: ein Hassbrief an die Tote. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Denis Petkovic (Benno Wilms) Catherine Bode (Katja Fried) Nicole Marischka (Dr. Stefanie Peters) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Florian Schwarz Drehbuch: Julius Grützke & Team, Barbara Petronio, Heiko Schier, Leonardo Valenti Kamera: Andreas Doub

