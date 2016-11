Heimatkanal 23:25 bis 00:10 Familiensaga Forsthaus Falkenau Ronja D 2003 Stereo Merken Ronja, Martin Rombachs neuer Hund, hat sich noch nicht eingelebt und auch beim Hundetraining macht sie wenig Fortschritte. Martin gibt so schnell nicht auf. Als er im Wald in eine gefährliche Situation gerät, ist er auf Ronjas Hilfe angewiesen. Florian und Katharina sind verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Wolfgang Mayer Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller