Heimatkanal 15:30 bis 16:50 Heimatfilm An der Donau, wenn der Wein blüht A, D 1965 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Florian wünscht sich nichts sehnlicher, als dass sein verwitweter Papa eine neue Frau findet. Buchhändlerin Gabriele scheint die richtige Kandidatin zu sein. Nun gilt es nur noch, seinen nichtsahnenden Vater mit der hübschen jungen Dame bekannt zu machen. Mitten ins Herz trifft diese süße Kuppelmaßnahme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansjörg Felmy (Frank Richter) Ingeborg Schöner (Gabriele Welser) Gaston Brocksieper (Florian Richter) Peter Weck (Dr. Walter Kuntz) Leticia Roman (Susi Müller) Elisabeth Markus (Hofrätin Welser) Richard Eybner (Diener Ferdinand) Originaltitel: An der Donau, wenn der Wein blüht Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Joe Lederer, Ilse Lotz-Dupont Kamera: Heinz Pehlke Musik: Rolf A. Wilhelm Altersempfehlung: ab 6