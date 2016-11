Heimatkanal 12:25 bis 13:55 Heimatfilm Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt D 1953 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Holzfäller Martin liebt Kati, die Tochter des verschuldeten Gutsverwalters Ertl. Um der finanziellen Misere zu entkommen, soll Kati den schwerreichen Sägewerkbesitzer Bruckner heiraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Prack (Martin) Walter Müller (Jonny Schulz) O.E. Hasse (Bruckner) Ingeborg Körner (Kati Ertl) Hans Stüwe (Gutsbesitzer Ertl) Fritz Wagner (Franz Ertl) Marina Ried (Edith) Originaltitel: Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt Regie: Rudolf Schündler Drehbuch: Werner P. Zibaso Kamera: Kurt Schulz Musik: Willy Schmidt-Gentner Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 281 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:45 bis 12:45

Seit 50 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:00

Seit 50 Min. Shopping Queen

Dokusoap

VOX 11:55 bis 12:55

Seit 40 Min.