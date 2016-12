Spiegel Geschichte 21:05 bis 21:55 Dokumentation Nancy Wake - Gejagt von der Gestapo NZ 2013 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 1938 wird die neuseeländische Journalistin Nancy Wake Zeugin der Judenverfolgung durch die Nazis, fortan will sie den Nationalsozialismus mit allen Mitteln bekämpfen. In ihrer Wahlheimat Frankreich engagiert sie sich ab 1940 als Fluchthelferin. Unter dem Codenamen "Weiße Maus" fahndet die Gestapo nach der Frau, die immer wieder entwischt. In England lässt sich Wake zur Agentin für Churchills Sondereinsatztruppen ausbilden. Mit dem Fallschirm springt sie über dem von den Deutschen besetzen Frankreich ab, führt 7.000 Widerstandskämpfer an und versorgt ihre Einheit mit Waffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie